De Magistris: “Stadio San Paolo, stiamo lavorando su un progetto per onorare Maradona”

Parla in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli il primo cittadino della città partenopea, Luigi de Magistris, che risponde alle decine di proposte pervenutegli in diretta:

“Nei prossimi giorni è prevista pioggia, sarebbe un vero peccato perdere o distruggere tutti i cimeli che con amore hanno portato le migliaia di tifosi fuori il San Paolo. Servirebbe un’iniziativa per conservarle”.

“Statua di Maradona allo stadio? Bella questa come tante altre proposte pervenute. Non credo ci siano problemi economici: tra la S.S.C. Napoli, altri finanziatori privati ed i gestori del ‘marchio’ di Diego, verrà fuori sicuramente un gran bel progetto. Abbiamo ricevuto personalmente i sentiti ringraziamenti da parte della famiglia del pibe de oro, nonchè dall’ambasciatore e console argentino”.

“Abbiamo acceso le luci al San Paolo proprio per gettare un fascio di luce in questi giorni tenebrosi. Abbiamo deciso di intitolare lo stadio a Maradona, proclamato lutto cittadino per due giorni con annesse bandiere a mezz’asta e stiamo pensando di intitolare al pibe de oro delle strade e delle piazze”

“Teca con i cimeli per Maradona? Ci stiamo lavorando, in un momento così cupo mettere in moto fantasia e ingegno sarebbe una bel segnale di sollievo e distrazione”.