Osimhen out, Gattuso valuta le alternative: possibile cambio radicale! Le ultime

Considerato l’infortunio di Osimhen, il tecnico partenopeo vaglia diverse ipotesi alternative da proporre contro il ‘suo’ Milan domenica alle 20.45, al San Paolo.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Rino Gattuso sarebbe propenso a rimodellare il Napoli sul 4-3-3, schierando Mertens nel suo ‘vecchio’ ruolo di punta e mettendo ai suoi lati Insigne ed uno tra Lozano e Politano.

Se si considera che ad Osimhen (e quindi ad avere solo Petagna come alternativa in corsa di gioco) si aggiunge la possibile indisponibilità dell’influenzato Bakayoko, diventa più plausibile l’ipotesi di centrocampo a tre. Restano da verificare comunque le condizioni di alcuni centrocampisti non apparsi al meglio delle condizioni: oltre Bakayoko, anche Zielinski (reduce da covid) non è sembrato al pieno della forma.