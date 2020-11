Kiss Kiss – Verso il Milan, buone notizie per Bakayoko: le ultime sulle condizioni del francese

Tiemoué Bakayoko, centrocampista del Napoli, nella giornata di ieri ha avuto la febbre alta ma il calciatore è negativo al tampone e cercherà di recuperare per domenica. C’era preoccupazione per le sue condizioni, ma il francese ha avuto solo un po’ di influenza. Hysaj, invece, farà la quarantena in Albania dopo essere risultato positivo al Covid-19. Contro il Milan dovrebbe giocare Meret in porta a causa dei problemi fisici avuti in nazionale da Ospina. A riportarlo la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli.