De Luca: “Lockdown unica soluzione possibile per evitare la tragedia. Non voglio i camion come a Bergamo con le bare”

Nella sua consueta diretta su Facebook, il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha parlato così:

“Per quanto riguarda la Campania dobbiamo chiudere tutto, i dati di oggi non sono positivi e questa è l’unica soluzione possibile. Chiudere tutto tranne edilizia, agroalimentari, trasporti e la mobilità tra regioni e intercomunale. Agire oggi significa anticipare la tragedia: la situazione non è assolutamente positiva. Voglio evitare i camion pieni di bare come successo a Bergamo, dipende da noi e dalle nostre decisioni altrimenti quelle immagine saranno reali anche qui da noi. Da oggi in poi bisogna essere più responsabili“.

“Abbiamo un dato che bisogna difendere con tutta la forza: ogni 100.000 abitanti 9 morti. Questo risultato è dovuto grazie alla grande capacità dei nostri medici. Dobbiamo lottare con tutta la nostra forza per non cambiare questo dato, lo possiamo fare solo tramite i nostri comportamenti responsabili da parte di tutti i cittadini. I nuovi contagi odierni sono 2280 su 15.000 tamponi eseguiti”.

“Dobbiamo chiudere tutto per 1 mese o 40 giorni, come in Germania, si lavora per spegnere i focolai per evitare un propagarsi del virus. Dobbiamo prendere decisioni drastiche, oggi a livello nazionale è tragico il numero dei casi nuovo. Ad oggi i casi sono ancora in larga parte sono asintomatici ma con scuole aperte e l’inverno il trend cambierà con un aggravarsi dei casi totali.”

“Con questi numeri non esiste nessun sistema ospedaliero capace di reagire a questa onda d’urto, rischiamo che le terapie intensive siano piene. Abbiamo preparato qualche mese fa in quelle strutture per Covid dei posti letto, ad oggi non bastano. Nel giro di pochi giorni non regeremo a tali numeri, siamo in completa emergenza. Sposteremo i malati anche in cliniche private“.