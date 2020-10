Atalanta, Gasperini: “Sconfitta di Napoli? Ci può stare con questa mole di gare ravvicinate”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto all’interno della sala stampa del ‘centro sportivo Bortolotti’ di Zingonia per conferenza stampa di vigilia del match contro la Sampdoria.

A Napoli c’è stato un incidente di percorso?

“Può capitare di perdere male, con una frequenza così alta di partite non possiamo guardarci indietro. Dobbiamo apprendere dagli errori, dobbiamo cercare di correggere il tiro. È una costante per tutte le squadre, è un impegno difficile per chi gioca le coppe, non è facile presentarsi con le stesse condizioni. Oggi se non hai una percentuale alta della condizione ogni partita diventa difficile. Quest’anno il campionato sarà ancora più difficile, si è alzato il livello delle squadre”.