Mancini: “La bolla non funziona per il campionato e vi spiego perché”

Roberto Mancini, ct della nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport prima del match contro l’Olanda circa alcune cose riguardo i protocolli per combattere il Covid: “E’ stata un momento molto toccante ricordare persone che non ci sono più e che hanno fatto la storia di Bergamo e dei paesi vicini”.

La bolla unica soluzione per combattere il Covid nel calcio? – “Sicuramente questa è una soluzione ottima ma mi sembra che si possa fare anche diversamente. Questa cosa si può fare in Nazionale che stiamo insieme 10 giorni, farlo per un campionato intero mi sembra difficile e lungo. E’ stato fatto nell’NBA per i playoff ma farlo per un campionato intero mi sembra un po’ impossibile”.