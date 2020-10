Ora è ufficiale: è negativo anche l’ultimo tampone ‘senza esito’ fatto ieri sul gruppo squadra della S.S.C. Napoli.

A confermarlo in via ufficiale è il club azzurro che – tramite Twitter – rende nota la negatività del tampone su Stanislav Lobotka, il cui esito era rimasto sospeso in seguito al giro di test di ieri: