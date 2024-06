Cds – Il Napoli non sta trattando Chiesa, per lui in Italia c’è la Roma

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna, il Napoli non è interessato all’acquisto di Federico Chiesa, attaccante della Juventus: “All’estero diversi club stanno monitorando la situazione attorno allo juventino, mentre in Italia al momento soltanto la Roma si è esposta con il procuratore. Il Napoli non è interessato ad acquistare Chiesa, l’Inter sta pensando ai rinnovi e rinforzare altri reparti, il Milan sta puntando altri costosi obiettivi. E allora a Trigoria aspettano e sperano che la Juve confermi la volontà di cederlo e che Federico non sia interessato a volare all’estero. Così adesso Souloukou, Ghisolfi e De Rossi attendono una situazione maggiormente favorevole, attendono che si concretizzi l’occasione“.