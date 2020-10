UFFICIALE – Ecco il calendario di Europa League: Il Napoli comincia al San Paolo

Il Napoli incomincerà la sua avventura europea contro l’AZ Alkmaar al San Paolo il 22 ottobre alle 18:55. Gli azzurri continueranno con il Real Sociedad il 29 ottobre in Spagna alle ore 21:00 e concluderanno il girone d’andata in Croazia contro il HNK Rijeka il 5 novembre alle 18:55. Invece il girone di ritorno comincerà i 26 novembre contro il HNK Rijeka alle 21:00 e le ultime due gare saranno contro AZ Alkmaar il 3 dicembre alle 21:00 in Olanda e il 10 dicembre alle 18:55 al San Paolo Napoli-Real Sociedad. Di seguito il calendario: