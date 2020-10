Il Napoli non avrà giocatori nella nazionale italiana. Infatti il CT dell nazionale azzurra, Roberto Mancini, non ha voluto convocare giocatori del Napoli a causa dei troppi contagi con Insigne che anche senza questa situazione non sarebbe potuto partire per via dell’infortunio procurato contro il Genoa. Di seguito i convocati:

