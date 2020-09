Come riportato dall’edizione de Il Mattino, il Napoli potrebbe lasciar partire anche Diego Demme a centrocampo dopo la cessione di Allan.

Tutto dipenderà dall’offerta che riceverà il presidente azzurro, che spera in un affondo della Fiorentina per cedere l’italo-tedesco. Il Napoli chiede 25 milioni per il mediano, ma la trattativa si può chiedere a 20 milioni. La società partenopea è pronta ad effettuare un’altra cessione per investire e rinforzarsi anche in questo reparto.