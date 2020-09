Gazzetta – Acerbi in rotta con la Lazio, Napoli e Inter ci pensano

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il calciatore della Lazio Francesco Acerbi potrebbe non rinnovare con la Lazio. Il suo contratto scade nel 2023, ma il calciatore ha iniziato a mostrare i primi mal di pancia contro la politica societaria. Al momento ci sarebbero Inter e Napoli già pronte ad affondare il colpo per il difensore italiano.

Per ora non sono state presentate offerte alla Lazio, al momento c’è solo puro interesse nei confronti del 32enne della nazionale italiana. La sua esperienza potrebbe servire a tanti club di serie A.