Gazzetta – Il Napoli chiede Milenkovic e Chiesa alla Fiorentina, no dei viola

Il Napoli sta provando a sondare il terreno per diversi calciatori della Fiorentina, secondo quanto è stato riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Nella trattativa che potrebbe consegnare Milik ai toscani, il Napoli avrebbe proposto lo scambio con il centrocampista Gaetano Castrovilli. L’asse Napoli-Firenze è caldo: gli azzurri hanno fatto un sondaggio anche per Nikola Milenkovic e Federico Chiesa. Secco no per ora del club viola e dei calciatori stessi, non intenzionati a sbarcare nella città campana.