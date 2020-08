Come riportato dall’edizione di Tuttosport, sono ormai diverse settimane che la Roma ha messo Arek Milik nel proprio mirino come erede di Dzeko.

Milik però vuole ancora la Juve e per il momento non si è ancora convinto di accettare la destinazione Roma: il polacco allora starebbe maturando l’idea di aspettare il 2021 per liberarsi a parametro zero dal Napoli. Per ora non è niente da escludere.