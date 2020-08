Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, la società azzurra non ha trovato ancora alcun tipo di accordo con il Sassuolo per Jeremie Boga.

Il club neroverde ha chiesto fin dall’inizio 40 milioni per il talento ex Chelsea, non intende fare sconti. Anche l’Atalanta avrebbe fatto un piccolo sondaggio, senza però spingersi troppo oltre. Per ora c’è molta distanza tra Napoli e Sassuolo.