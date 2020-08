Dopo le dichiarazioni importanti di Aurelio De Laurentiis sul futuro di Kalidou Koulibaly (clicca qui per leggere la conferenza stampa), si torna a parlare di una possibile partenza del senegalese, direzione Premier League. Il difensore azzurro è il calciatore che vale di più in rosa, e dunque potrebbe consentire al Napoli di ricavare un buon tesoretto per portare avanti la campagna acquisti.

Se ieri ADL ha citato tre squadre, ossia Manchester City, Manchester United e PSG, la redazione di Sky Sport fa sapere che ad oggi il club maggiormente interessato sarebbe quello allenato da Pep Guardiola. I Citizens avrebbero un discorso in atto con l’agente Ramadani, mentre le due società non sono in buonissimi rapporti dopo l’operazione Jorginho. Al momento l’accordo per cedere Koulibaly non c’è, il Napoli dunque continua a prendere tempo.