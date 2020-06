Dopo le parole di questa mattina, il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha annunciato che Mondragone (precisamente la zona degli ex palazzi Cirio) è a tutti gli effetti da considerarsi una zona rossa. I posti di blocco delle forze dell’ordine sono risultati inefficaci, in quanto diverse persone della comunità bulgara hanno violato la quarantena, riversandosi in strada e organizzando una vera e propria rivolta per le vie del paese. Come riporta il Mattino, l’incoscienza di questi individui ha causato un impennata dei casi, che adesso si aggirano intorno alla cinquantina. Ma lo “sceriffo” De Luca non è di certo uno che le manda a dire: un contingente di circa 100 militari dell’esercito è pronto ad intervenire per assicurarsi che le norme di sicurezza anti-contagio vengano rigorosamente rispettate. Di seguito, il testo dell’ordinanza: