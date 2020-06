Gabriel al Napoli, il brasiliano: “Si sente molto su di me, se sapessi la verità..”

Che Gabriel Magalhães, granitico difensore centrale del Lille, classe ’97, sia un chiaro obiettivo del mercato azzurro, è fuori discussione. Tuttavia, è stato lo stesso difensore brasiliano ad aver lasciato intendere qualcosa in più, nel corso della sua intervista all’Equipe:

“Io al Napoli di Gattuso? Mi piace molto la Serie A, vorrei andare in un club europeo che mi possa mettere in luce con la mia Nazionale. Tuttavia, non abbiamo ancora parlato con gli azzurri”.

“Purtroppo ogni giorno si sentono nuove notizie sul mio futuro, ma posso dirvi che al momento sono il primo a non sapere nulla. Se avessi qualche certezza in più non vi mentirei”.