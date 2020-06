Anche oggi la Regione Campania ha pubblicato il bollettino odierno in merito all’emergenza Coronavirus. E’ di 4.615 (uno in più rispetto a ieri) positivi il bilancio dei contagiati da Coronavirus in Campania, stando all’ultimo aggiornamento il numero dei decessi è di 431 (zero decessi oggi), quello dei guariti è di 3,942 (oggi 17 in più). Il totale dei tamponi effettuati oggi ammonta a 259,665.