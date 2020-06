Riccardo Bigon, DS del Bologna ex del Napoli, a margine della vittoria del Napoli in coppa italia ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss kiss Napoli. Qui le sue parole:

“Ieri prima della finale non avrei parlato nemmeno sotto tortura, adesso invece sì. Sono molto contento per la squadra azzurra, si meritano questa vittoria. Ringrazio Benitez per i suoi elegio in effetti con lui feci un buon lavoro. Dries Mertens fu una grande intuizione, lo prendemmo più come esterno, doveva essere il nuovo Lavezzi, poi si è rivelato un centravanti. Ricordo ancora quando comprammo Jorginho, il brasiliano veniva dal Verona, anche se non era adatto al modulo di Benitez, fu un acquisto azzeccatissimo per come è andata a finire. Ho chiamato Cristiano Giuntoli, gli ho detto che a Napoli bisogna avere tanta pazienza, è una città che ti dà tanto sotto ogni punto di vista e regala enormi soddisfazioni in caso di vittorie e trionfi.”