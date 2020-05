Secondo quanto riportato stamane dal’edizione de Il Corriere dello Sport, Milik si sta opponendo al rinnovo e non si esclude la possibilità di vederlo lontano da Napoli nella prossima stagione.

Stessa situazione anche per Elseid Hysaj, che finirà per essere ceduto visto che ha le stesse intenzioni del bomber polacco. L’Atletico Madrid è un’opportunità per l’attaccante e potrebbe essere l’occasione giusta per adare via.