Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport Beppe Marotta, direttore sportivo dell’Inter, sta corteggiando spudoratamente Dries Mertens per portarlo in nerazzurro.

Mertens però sembra resistere nonostante l’Inter ha presentato l’offerta migliore: 5 milioni di euro per due anni e bonus alla firma. Il calcistore resiste soprattutto perchè non vorrebbe tradire l’amore dei napoletani restando in Italia e per questo il cuore potrebbe essere un alleato del Chelsea (altra squadra che si è fatta avanti per Mertens).