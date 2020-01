Alex Meret, un patrimonio da non sperperare

David Ospina è stato uno dei protagonisti della giornata di ieri: il portiere colombiano ha svolto il proprio compito contribuendo alla costruzione della manovra e parando in maniera decisiva il rigore che avrebbe potuto riaprire i giochi.

In molti si sono interrogati sulla possibilità di veder scavalcato nelle gerarchie del neo tecnico quello che è stato fino ad oggi il numero 1 titolare, Alex Meret.

Il giovane italiano deve migliorare per ciò che concerne il gioco con i piedi, ma, è doveroso sottolineare come in questo anno e mezzo abbia impressionato tutti gli addetti ai lavori con interventi fenomenali.

Insomma, l’ex SPAL è un patrimonio assoluto del calcio italiano oltre che dei partenopei, motivo per cui sarebbe un harakiri imperdonabile bruciarlo, a Gattuso il compito di non incorrere in questo errore.