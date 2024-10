Domani pomeriggio al Maradona va in scena la sfida tra il Napoli di Antonio Conte ed il Lecce di Luca Gatti. Per gli azzurri ci saranno dei cambi rispetto alla sfida contro l’Empoli, con Kvaratskhelia che quasi sicuramente sarà tenuto a riposo per far spazio a David Neres. Oltre il brasiliano ci sarà spazio anche per Ngonge al fianco di Lukaku. Queste le probabili formazioni del match:

Napoli – Meret; Di Lorenzo; Rrahmani; Buongiorno; Olivera; Anguissa; Gilmour; McTominay; Neres; Lukaku; Ngonge