Arriva ancora una volta l’ufficialità del rinvio della sfida tra Bologna e Milan che si, doveva giocare domani sera al Dall’Ara. A causa del forte maltempo che in questi giorni ha colpito la città emiliana si è deciso di non rischiare, anche se nelle scorse ore è stata fortemente cercata la soluzione si giocare il match in altra città italiana. Problema per i rossoneri, che dovranno fare a meno di Theo Hernandez e Tijani Rejinders nella sfida di martedì sera contro il Napoli di Antonio Conte.