Secondo la Gazzetta dello Sport, il quasi neo acquisto Diego Demme potrà esordire già con la Lazio. Difatti Gattuso non avrà problemi a schierarlo reputando il calciatore già pronto per scendere in campo.

Discorso diverso, invece, per Lobotka: solo nella giornata di oggi dovrebbe esserci il si ufficiale del Celta. Poi il calciatore partirà domani verso Roma e arriverà troppo a ridosso della gara contro la Lazio. Si prospetta per lui l’esordio in Coppa Italia contro il Perugia.