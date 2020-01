CdS – Difficoltà per vendere Ghoulam: spuntano 12 milioni di bonus

Le strade tra Ghoulam ed il Napoli sembrano destinste a dividersi.

Ma, come raccontato dal Corriere dello Sport, il Napoli sta facendo fatica a vendere il terzino sinistro a causa di un bonus di 12 milioni di euro.

In pratica nel 2017 l’algerino andò in scadenza e per evitare di perderlo a zero, il Napoli pattuì connil suo agente Mendes un bonus di 12 milioni di euro “per ricomprarlo” pagabili in due rate: 6 milioni il primo febbraio 2020 e altri 6 milioni nei sei mesi successivi.

Sarebbe questo dunque l’ostacolo che non permette la cessione di Ghoulam.