Il ds azzurro, Cristiano Giuntoli, è atteso da tanto lavoro in questa sessione di mercato. Non si cercano solo rinforzi per Gennaro Gattuso, ma sono tante anche le possibili operazioni in uscita. Uno dei primi indiziati a partire è Lorenzo Tonelli: sul calciatore ci sono Sampdoria, Lecce e Cagliari. Lo riporta l’edizione odierna di Tuttosport.