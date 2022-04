Questa sera allo Stadio Olimpico va in scena il big match tra Lazio e Milan, partita in cui entrambe le squadre cercano di guadagnare punti.

I rossoneri proveranno a vincere per continuare la loro lotta allo scudetto, mentre i biancocelesti cercheranno di contrastarli per qualificarsi in Europa League.

Ecco gli uomini scelti dai due tecnici:

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Radu; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli