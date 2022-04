CdS – Spalletti messo in dubbio da ADL: il patron sta valutando altri tecnici

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Luciano Spalletti.

A seguito della sconfitta subita ieri pomeriggio contro l’Empoli (3-2), pare che il futuro del tecnico toscano in azzurro non sia del tutto scontato. Secondo quanto riportato dal quotidiano, infatti, il presidente Aurelio De Laurentiis ha messo in discussione la permanenza dell’allenatore, valutando possibili nomi per sostituirlo.

Tra i vari pensati, spiccano quelli di Vincenzo Italiano e Roberto De Zerbi, quest’ultimo reduce dall’esperienza con lo Shakhtar Donestk e in attesa degli sviluppi riguardo la guerra in Ucraina.