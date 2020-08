UFFICIALE – Belgio, diramata la lista dei convocati per la Nations League: presenti tre talenti della Serie A

In vista delle due sfide di Nations League che vedranno coinvolte le principali nazionali nei primi giorni di settembre, i vari commissari tecnici stanno diramando la lista dei convocati per questa competizione. Tra questi c’è anche il ct del Belgio, Roberto Martinez, che ha comunicato, attraverso il profilo ufficiale twitter della federazione, la lista completa della squadra che affronterà Danimarca e Islanda. Ci sarà anche Dries Mertens che, assieme a Castagne e Lukaku, sono gli unici tre calciatori provenienti dalla Serie A. Di seguito il tweet in questione:

📝 Here are the Devils to start our #NationsLeague campaign 🤩 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/QOYs0ml9lY — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) August 25, 2020