Rai, Venerato: “Ci saranno almeno tre cessioni! Vi svelo il primo azzurro che lascerà il Napoli”

Il noto giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sul mercato in uscita degli azzurri. Queste le sue parole: “Il Napoli ed in particolare Giuntoli stanno lavorando in maniera forsennata alle cessioni. Ce ne saranno almeno tre illustri dato che Milik, Allan e Koulibaly sono quasi certi della partenza. Se proprio dovessi darvi una notizia in più, direi che è proprio il centrocampista brasiliano ad essere vicinissimo a lasciare per sempre (calcisticamente) il capoluogo campano“.