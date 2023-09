Rudi Garcia in conferenza post Braga-Napoli: “Buona partita nel complesso, l’obiettivo era vincere”

Dopo la vittoria in Champions League contro il Braga che ha aperto il girone per il Napoli, il mister Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa dall’Estadio Municipal di Braga. Ecco la conferenza:

Certe partite se non si ha fame di vincere non si ribaltano come ha fatto la sua squadra, non trova?

“Abbiamo fatto una buona partita nel complesso, l’obiettivo era vincere e l’abbiamo raggiunto. Siamo stati un po’ sfortunati nel primo tempo, nel secondo il Braga è salito di più e noi dobbiamo essere bravi anche a difendere, potevamo fare meglio sulle ripartenze. Siamo ripartiti bene in attacco dopo il pareggio, trovando la vittoria”.

Ha sentito De Laurentiis nel dopo gara?

“No, non ho ancora avuto tempo di sentire nessuno”.

I tifosi sono straniti perché la squadra non gioca bene, li può rassicurare su questo?

“Spero che segneremo più gol quando abbiamo così tante opportunità, poi, ripeto, vincere in Champions fuori casa non è mai facile. Non è andato tutto perfettamente, ma il lavoro serve a questo. Sono contento per chi è entrato, anche se Rrahmani mi ha bruciato un cambio e non è stato facile”.

Il Braga è cresciuto molto, il possesso palla diminuito è dovuto alla qualità del Braga o è stata una sua strategia?

“Sapevamo che il Braga ha qualità ed è in grado di avere un gioco dinamico, ma quando stai vincendo 1-0 all’intervallo poi non ti esponi troppo e cerchi di colpire in modi diversi”.

Come si spiega il secondo tempo di sofferenza, tanto da arrivare alla difesa a 5 con Natan nel finale?

“Quando stai vincendo 2-1 a fine partita e loro mettono giocatori forti di testa e non hai a disposizione un centrocampista come Cajuste fai entrare un difensore che possa aiutarti, lo fanno tutti gli allenatori. Nel secondo tempo potevamo fare di meglio, ma l’importante era prendere 3 punti per prepararsi alla gara con il Real Madrid”.