Spalletti: “Klopp, cca nisciun è fesso! Il nostro obiettivo? Il primo posto nel girone”

Luciano Spalletti e Mario Rui presentano il match di Champions League Liverpool-Napoli. Il tecnico azzurro sarà in compagnia del portoghese e insieme parleranno della partita di domani. Infatti per la terza volta gli azzurri saranno ad Anfield per l’ultimo match del girone A. Un match che vale il primo posto e una gara che porterebbe il Napoli a raggiungere un nuovo record: l’imbattibilità in Europa. Segui la diretta testuale a partire dalle 19.45 su MondoNapoli.

20:10 – Le domande sono per Spalletti

Salah-Kvaratskhelia nota similitudini? “Sono due calciatori che in modi diversi fanno giocate geniali. Qualsiasi pallone tra i loro piedi diventa un’occasione di sviluppo per tutta la squadra. Puntano e saltano l’avversario, hanno potenzialità immense, e nascondono la loro forza dietro quella faccia da bravi ragazzi.“.

Cosa ne pensa dei complimenti di Klopp? “I complimenti eccessivi a volte servono a metterti lassù per poi poterne ascoltare il tonfo. Quando invece ci sono delle critiche, se fatte in maniera corretta ci si trova sempre gli spunti per migliorare e vedere se la critica è corretta o no. Se invece l’ha detto in maniera un po’ differente, non lo so. Intanto lui ha fatto le ultime due finali di Champions, per cui è più bravo di tutti, lui e la sua squadra. Poi si accorgerà, quando allenerà il Napoli, che ‘cca nisciuno è fess‘”.

Cosa si aspetta dalla sua squadra? “Il Liverpool è una squadra in piena salute. Non facciamoci ingannare dal risultato dell’ultima partita. Io lo trovo il Liverpool di sempre. Poi è chiaro che se sbagliano può essere messo in discussione un risultato. Io ai miei calciatori permetterò e sarò disponibile affinché perdano ogni pallone, ma non sarò permissivo sul fatto di non giocare i palloni che gli capiteranno tra i piedi. Va fatta una partita corretta, tranquilla, dal punto di vista delle intenzioni. Ci saranno dei momenti in cui dovremo essere bravi a sopportare la loro qualità e la loro velocità nel proporre calcio. Anche questo fatto di andare da una parte a un’altra ti porta a sbandare. Ogni qualvolta che sarà riconquistata la palla voglio vedere le stesse intenzioni, perché questo sarà il nostro possibile biglietto per uscire da questa partita in maniera corretta“.

Ci sono differenze tra la Premier League e la Serie A? “Se puoi spendere più soldi è chiaro che sia più facile. Ma se sei organizzato bene ci sono altre possibilità di portare i risultati a casa, come ha fatto il Napoli quest’anno. Sono stati presi dei calciatori che possono fare la differenza e hanno le carte in regola per diventare top player, come quelli più pagati. Noi siamo nelle condizioni di poter crescere ulteriormente, però sono stati presi dei calciatori di qualità all’inizio da parte della società“.

Su Lozano: “Sta facendo molto bene nell’ultimo periodo. E’ merito delle qualità che ha, è un bravo ragazzo e un calciatore top. Ma il Napoli è una squadra che si trova a perfezione, in cui tutti aiutano tutti e tutti vanno nella stessa direzione. Questo permette di dare qualcosa in più individualmente“.

Avrebbe mai pensato di arrivare a questo punto con il massimo dei punti disponibili nel girone? “Abbiamo nel nel girone i numeri uno al mondo, nessuno avrebbe pensato di essere qui. Ma questo significa che c’è sempre possibilità di trovare soluzioni, lavorando. Non lo so se abbiamo qualche tratto in comune con il Liverpool, ma sicuramente faremo del nostro meglio domani. Qui in Premier League ci sono i calciatori migliori del mondo e tutti noi siamo venuti a prenderci delle giocate”.

I vostri obiettivi per domani? “Sappiamo che domani sera sarà una partita durissima. Dovremo riuscire ad essere quelli di sempre, quelli dell’andata, ed è quasi impossibile ripetere quella partita. Arrivare primi o secondi cambia tutto, mi sembra superfluo rispondere se vogliamo vincere o meno: siamo venuti qui con le intenzioni più sane possibili. Poi c’è di mezzo un palcoscenico del genere, contro quegli attori lì, e dovremo dimostrare di essere all’altezza”.

20:24 – Termina la conferenza stampa