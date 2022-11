KKN – Malfitano: “In questo momento il Napoli non ha rivali”

Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, si è espresso sul momento positivo del Napoli. Il giornalista ha affermato che, secondo lui, il Napoli non ha rivali in quanto una delle migliori squadre al momento. Le sue parole:

“In questo momento il Napoli non ha rivali, compreso il Liverpool. Io seguo molto la Premier League, simpatizzo per i Reds e devo dire che in questo momento sono ai minimi termini. Ma soprattutto stiamo vedendo un grande Napoli. E’ dall’inizio della stagione che dico che questo Napoli non ha avversari e continuerà a non averli se riuscirà a mantenere questi ritmi, questa serenità e la consapevolezza che quest’anno la squadra è davvero forte. Ma credo che questi ragazzi l’abbiano capito”.