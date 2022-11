Fedele: “Il Napoli non può perdere lo scudetto, al momento è imbattibile”

Fedele è intervenuto a Ottochannel per parlare dell’attuale momento del Napoli. Queste le sue dichiarazioni: “Ad un certo punto della gara contro il Sassuolo ho sperato che l’arbitro sospendesse la partita per knock-out tecnico. Mi fanno molte volte la stessa domanda ma io mi chiedo: Il Napoli può perdere lo scudetto? Per me no! Ha tanti giocatori e può variare il gioco a seconda degli interpreti. Osimhen deve giocare sempre, ma senza di lui il Napoli vince lo stesso. In questo momento la squadra di Spalletti è imbattibile. Meret è un buon portiere ma non lo sceglierei per una squadra di vertice”.