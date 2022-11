Conferenza UCL – Milner: “Vogliamo vincere contro una delle più forti in Europa”

James Milner, centrocampista del Liverpool, ha parlato alla vigilia dell’ultima gara del girone A tra i Reds e il Napoli. L’inglese si è anche complimentato con il Napoli, reputandolo tra le migliori squadre d’Europa. L’intervista integrale:

L’OBIETTIVO DEL LIVERPOOL – “Noi pensiamo sempre alla prossima gara per ritrovare la nostra stabilità. Sappiamo che ci possa essere una buona prestazione dietro l’angolo, abbiamo avuto molti infortuni. L’obiettivo principale era passare il turno, vogliamo giocare bene la gara di domani contro una grande squadra“.

SUL NAPOLI – “Loro sono un’ottima squadra, non hanno ancora perso e sono primi in Champions e in Serie A. Il centrocampo è molto forte, ma sono forti dovunque. Per noi la cosa importante è giocar bene domani, è la gara perfetta per noi giocare contro una delle squadre migliori d’Europa e fare una bella prestazione”.

SUL PERIODO NO DEL LIVERPOOL – “Non è facile partire sempre per dover rimontare, però abbiamo grande carattere. Nel calcio quando le cose non vanno bene, soprattutto in una grande squadra, tutti si fanno delle domande e ci sono delle critiche. Lo capisco, perché abbiamo raggiunto un ottimo livello ma noi restiamo compatti e lavorare da gruppo sulle cose che non vanno. Bisogna mantenere equilibrio, la stampa a volte esagera su alcune situazioni”.

SUI NUMEROSI INFORTUNI IN CASA REDS – “Un conto è fare rotazioni per scelta, un conto è farlo perché ci sono tanti infortuni e questo non ci aiuta. Questo fa parte del calcio, è un fattore ma dobbiamo accettarlo. Si è giocato tanto, con brevi periodi di riposo, se ne parla poco“

SULLE ASPETTATIVE DI QUESTA STAGIONE – “Ci sono delle aspettative, le hanno anche i tifosi. È frustrante quando le cose non vanno bene, ci dispiace non riuscire a giocare tutte le gare allo stesso livello“.