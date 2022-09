Napoli–Liverpool non sarà una gara come le altre. Non solo in campo ma anche tra gli spalti o sulle strade potrebbe accedersi qualcosa di pesante. I Reds hanno avvisato i loro tifosi tramite un annuncio sui social: “Abbiamo un consiglio per la nostra tifoseria diretta a Napoli per il match di Champions League. Da evitare zone affollate come centri oppure aree lontane dal porto della città. Potrebbero scoppiare risse, aggressioni o furti nel pre e nel dopo partita. Dunque da tenere presenti certi aspetti per tutti coloro che hanno scelto di seguirci in questa trasferta ostica”.