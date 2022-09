Napoli–Liverpool è una partita che sta attirando i tifosi partenopei. C’è stato un boom di vendite nei primi giorni dall’uscita dei biglietti. Prima si pensava ad un sold out adesso però spunta una notizia entusiasmante per molti tifosi. Infatti è possibile ancora biglietti disponibili per i partenopei. La più costosa è la tribuna Posillipo con prezzi tra i 79 e i 99 euro. La tribuna Nisida parte dai 59 e arriva ai 74 euro. I Distinti anello superiore oscilla tra i 55 e i 69 euro. La Curva B inizia dai 39 ai 49 euro. La più economica è la parte dei Distinti anello inferiore con 27 a 34 euro. Bisogna affrettarsi per cercare di recuperare gli ultimi posti disponibili.