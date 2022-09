Dries Mertens e Napoli sono inseparabili. Nonostante l’addio alla squadra partenopea, il calciatore belga non è riuscito a rimanere più di qualche mese lontano dalla sua ex città. Infatti sia lui che la moglie sono stati avvistati nella giornata odierna nel capoluogo campano, evidentemente erano appena atterrati. Negli ultimi minuti a confermare la presenza della coppia in quel di Napoli è stata proprio la moglie del numero 10 del Galatasaray. Kat ha pubblicato sul suo profilo Instagram una veduta mozzafiato con un tag alla città. Sicuramente l’evento di domani sera tra Napoli e Liverpool sarà stato l’occasione per fare una scappatina nel posto tanto amato.