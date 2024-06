Cds – Napoli, ancora nessuna offerta per Osimhen, ma ADL non fa sconti

Nell’edizione odierna il Corriere dello Sport riporta di come non ci siano offerte per Victor Osimhen, dato ormai per sicuro partente da Napoli: “Il mercato del Napoli per il reparto offensivo gira tutto intorno a Victor Osimhen: per il momento, però, il Napoli non registra offerte tali da perdere la testa, diciamo che sono tutti un po’ alla finestra, in attesa degli eventi e del primo giro di ballo delle punte. Lui ha una clausola da 130 milioni nel contratto. De Laurentiis aspetta e ha sempre ribadito che Osi andrà via per la clausola. Niente sconti. In attacco la prima scelta per la sua sostituzione è Lukaku del Chelsea“.