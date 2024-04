Cds – Soulé pupillo di Manna: gli piacerebbe portarlo a Napoli, ma a destra c’è già Ngonge

Come riporta il Corriere dello Sport nell’edizione odierna, al nuovo direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna piace e non poco Matias Soulé.

Grande talento, di proprietà della Juventus ma in prestito al Frosinone in questa stagione, con le sue giocate sta portando alla salvezza la squadra ciociara. Recentemente, durante l’ultima pausa nazionali, ha fatto il giro del mondo il fantastico goal segnato con l’under 23 Argentina.S

L’interesse per il calciatore è concreto, ma è tutto da vedere: a destra in attacco c’è Ngonge acquistato per 19 milioni a gennaio scorso.