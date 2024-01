Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, esperto di mercato, il Napoli non ha per il momento nessun accordo con nessuna squadra sulla cessione di Osimhen. Nessuno tra società, agente e calciatore conosce quale sarà la prossima squadra che pagherà la clausola rescissoria. L’unica cosa certa è che il bomber nigeriano lascerà in estate il Napoli al 99%.