Il genoa prepara 7 milioni per Ostigard: pronto l’affondo per Perez

La trattativa per Perez è strettamente legata alla cessione di Ostigard. Il norvegese ha rifiutato l’Udinese perchè già in parola con il Genoa e la trattativa con l’argentino ha subito così un piccolo rallentamento. Radio Marte ha aggiornato la situazione dei due difensori: “Ostigard è in uscita. La trattativa con Perez ha subito una frenata perchè il calciatore vuole solo il Genoa e il club rossoblu si è convinto a prenderlo a titolo definitivo per 7 milioni. Le società stanno provando a chiudere e dopo il Napoli affonderà l’offensiva per Perez, pronto a caricarsi sulle spalle la difesa di Mazzarri”.