Tmw – Nehuen Perez-Napoli, si prosegue ma sorge il problema lista Uefa. La situazione

Aurelio De Laurentiis e Giampaolo Pozzo continuano a lavorare per quanto riguarda l’approdo di Nehuen Perez all’ombra del Vesuvio. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l’argentino è il centrale preferito da Walter Mazzarri. Il suo profilo ha superato quello di Arthur Theate poiché il tecnico ha richiesto un centrale di piede destro ed anche perché ha più esperienza in Serie A. L’accordo per il cartellino è stato già trovato, i friulani però sperano di acquistare prima il suo sostituto per così dare il via libera definitivo all’affare. Resta però un nodo da sciogliere: la lista Uefa. In Champions League infatti, sono consentiti solo 3 cambi a gennaio. Al momento, la Ssc Napoli ha acquistato ben 4 calciatori (Mazzocchi, Traorè, Ngonge, Dendoncker) e in questa lista l’argentino sarebbe il quinto. Dunque, due di loro, in caso Nehuen Perez fosse acquistato, non giocherebbero contro il Barcellona.