Sky – Le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina: un dubbio per Mazzarri

Secondo quanto riporta Sky Sport, è quasi tutto pronto per il match di stasera di Supercoppa tra Napoli e Fiorentina. Mister Mazzarri deve ancora sciogliere qualche dubbio di formazione. Tra i pali ci sarà ancora Gollini, in difesa i soliti quattro: Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. A centrocampo si dovrebbe rivedere Cajuste, affianco di Lobotka e Zielinski. In attacco, insieme a Politano e Kvaratskhelia, sicuri del posto, ballottaggio Simeone-Raspadori, col primo favorito per strappare una maglia da titolare.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.