Il Mattino – Napoli in ritiro punitivo: la reazione degli azzurri

Secondo quanto riportato dall’approfondimento scritto su Il Mattino, il ritiro punitivo voluto dalla società e ampiamente apprezzato da Walter Mazzarri, potrebbe portare delle ferite. Davvero in pochi tra i calciatori hanno apprezzato la scelta di ritrovarsi in hotel a Pozzuoli azzerando vita sociale, ore con figli e famiglia. Di Lorenzo ha provato a fare da filtro con la società, ma senza successo.

Il ds Meluso ha spiegato le volontà del presidente De Laurentiis, secondo il quale da questo momento in poi, fino alla fine della stagione, è vietato sbagliare. “Nulla è perduto”, il diktat della società. Soltanto alla fine dell’allenamento di ieri sono state concesse un paio di ore libere, salvo poi ritornare, come in caserma, in hotel all’ora di cena. Nessuna riunione di gruppo, nessun confronto, solo riunirsi all’orario dei pasti. Soltanto domani pomeriggio si capirà se questa clausura voluta da ADL porterà benefici. Intanto, il patron potrebbe raggiungere la squadra domani allo stadio.