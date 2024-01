Calciomercato, Di Marzio: “Il Napoli ha presentato un’offerta importante per Dragusin: un difensore azzurro nell’operazione, i dettagli”

Gianluca Di Marzio, noto giornalista di SkySport ed esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione riguardo Radu Dragusin e i club interessati a lui.

Secondo Di Marzio, in pole per il difensore rumeno c’è il Tottenham, da giorni in contatto con il Genoa per il suo cartellino.

Gli Spurs hanno proposto un’offerta di circa 23 milioni per il cartellino di Dragusin, ma il club rossoblu ne chiede almeno 35.

Fortemente interessato al centrale del Genoa è il Napoli. Infatti, secondo l’esperto di calciomercato, la società partenopea ha offerto circa 20 milioni di euro più il cartellino di Ostigard.

Dunque, ore calde per il club di Aurelio De Laurentiis in questa finestra invernale di calciomercato, che lavora sia in entrata che in uscita.