Alfredo Pedulla, il noto esperto di mercato, ha parlato in diretta su Sportitalia riguardo il mercato di gennaio del Napoli. Secondo quanto da lui riferito, gli azzurri cercano in primis un difensore centrale, anche se non sarà una trattativa semplice. In seguito potrebbe anche acquistare un centrocampista data la partenza di Anguissa per la Coppa d’Africa.