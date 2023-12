Diego Armando Maradona Jr, ex allenatore del Pompei Calcio, ha parlato ai microfoni di SerieD24.com del match Napoli-Inter. Ecco cosa ha dichiarato:

“Credo che la partita di domenica sia stata indirizzata da due errori arbitrali gravi. Nell’epoca del Var faccio fatica a credere a certe cose. Il Napoli non ha iniziato bene, è vero. Abbiamo 11 punti di distacco dalla prima e dobbiamo recuperare, non sarà facile. Sapevamo che non sarebbe stato facile ripetersi dopo l’anno scorso”.